Посетители петербургского ресторана устроили перестрелку

Публикации за 22.12.16

В одном из ресторанов на Петроградской стороне конфликт между посетителями закончился стрельбой. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».

Как сообщает ГУ МВД, накануне днем в ресторане поссорились несколько мужчин. Один из них достал травматический пистолет и выстрелил. Затем участники конфликта сбежали.

Позже в полицию Петроградского района из больницы поступило сообщение: один из предполагаемых участников инцидента, 28-летний мужчина, с травматическим ранением обратился за медпомощью. Получив ее, раненый самовольно покинул больницу. Полиция начала поиск дебоширов.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 22.12.16

В Ленобласти подросток в наушниках погиб под колесами поезда. / Петербургский бизнесмен попался на мошенничестве на 8 млн рублей. / В Выборге пожилой влюбленный преподаватель устроил похищение студентки. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»