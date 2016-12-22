На Дадина не будут заводить дело из-за драки с сокамерником

Публикации за 22.12.16

Полиция Сегежского района Карелии вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении осужденного Ильдара Дадина в связи с истечением сроков проверки.

Назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, на основании которой принятое решение будет отменено или оно останется без изменения, сообщили сегодня «Интерфаксу» в МВД Карелии. Сокамерник Дадина, пострадавший после драки с ним, проходил лечение. По окончании лечения дознаватель направил запрос о степени травм, нанесенных сокамернику, отметили в МВД.

Напомним, Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение порядка проведения митинга). Эта статья была включена в УК РФ летом 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения статьи 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия») в течение года. Басманный суд Москвы в декабре 2015 года признал Дадина виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста в 2014 году и приговорил к трем годам колонии, позднее срок наказания был снижен на полгода.

До конца августа 2016 года Дадин находился в СИЗО Москвы и Петербурга, в сентябре его перевели в ИК-7 в Карелии. В начале ноября Дадин передал через жену письмо об избиениях и пытках в колонии. В тексте говорилось об избиениях с участием начальника колонии, угрозах изнасилованием и убийством, подвешивании на наручниках и других примененных к нему пытках. В письме Дадин утверждал, что в колонии действует «целая мафия», в которой участвует вся администрация, в том числе начальник колонии и абсолютное большинство сотрудников исправительного учреждения, включая врачей.

Разразился грандиозный скандал. В УФСИН по Карелии подтвердили применение силы по отношению к Дадину 11 сентября. В ведомстве это объяснили его отказом «в грубой форме» выходить из камеры, «принимать положение для обыска», а также попытками «хватать сотрудников за форменную одежду». В результате к заключенному были применены физическая сила и спецсредства – наручники.

К делу подключились правозащитники, о нем был проинформирован президент РФ Владимир Путин. В колонию к Дадину приезжали правозащитники, включая уполномоченного по правам человека при президенте Татьяну Москалькову. Члены СПЧ, также побывавшие в колонии, пояснили, что Дадин и сотрудники колонии – «два разных мира, не понимающих друг друга».

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, характеризуя Дадина, заявил, что «это просто очень талантливый имитатор с великолепным артистизмом и потрясающим воображением». Также он сказал, что в истории с Дадиным ФСИН «ставит точку»: служебная проверка завершена, по ее результатам информация о пытках не подтвердилась. Однако Дадина перевели в другую колонию.

Во время расследования стало известно, что Дадин подрался с сокамерником – гражданином Узбекистана. Драка началась из-за кипятильника. Была начала доследственная проверка.

Петрозаводск, Полина Николаева

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