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Публикации за 22.12.16

УФСБ проводит обыск в мэрии Мурманска

УФСБ проводит обыск в мэрии Мурманска

В мэрии Мурманска идет обыск. Из проводят сотрудники регионального управления ФСБ.

Как сообщает FlashNord со ссылкой на источники в городской администрации, сотрудники ФСБ занимаются выемкой документов. По какому делу идут обыски, источники уточнить не смогли. Однако один из них не исключил, что обыски были инициированы губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. Он прокомментировал происходящее так: «О давней в кавычках любви области и муниципалитета известно давно. Скорее всего, это губернатор организовала».

В УФСБ по Мурманской области комментариев пока не дают.

Во вторник мэром Мурманска был избран Дмитрий Филиппов. Предыдущий мэр Алексей Веллер сложил с себя полномочия после избрания депутатом Госдумы.

Мурманск, Полина Николаева

Мурманск. Другие новости 22.12.16

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