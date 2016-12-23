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Публикации за 23.12.16

В Петербурге – первая в этом сезоне смерть от гриппа

В Петербурге – первая в этом сезоне смерть от гриппа

Москвич-дальнобойщик скончался в петербургской больнице от гриппа. В больницу его привезли на «скорой» и уже в терминальном состоянии.

Как пишет «Доктор Питер», скорая помощь «принял» пациента-дальнобойщика прямо на парковке. Мужчина, страдавший диабетом, провел в больнице всего несколько часов, спасти его не удалось.

В Петербурге на прошлой неделе был превышен эпидемический порог по гриппу. В больницы города госпитализировали почти тысячу пациентов, большинство из них – дети. В городе регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа, в том числе типа В, А H1N1 («свиной») и А H3N2.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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