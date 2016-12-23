В Мурманске с начала декабря выпало 250% снега

Публикации за 23.12.16

Количество осадков, которые выпали в Мурманске за первые две декады декабря, приблизилось к отметке 93 мм, что составляет 250% от климатической нормы.

Как отметили местные синоптики, за более чем 80-летний период наблюдений такого количества осадков в Мурманске в декабре не отмечалось никогда. Предыдущий «рекорд» – 83 мм осадков за месяц был зафиксирован в декабре 1952 года.

Как сообщает РИА Новости, по словам синоптиков, новый рекорд связан с частой повторяемостью циклонов, смещающихся с районов северной Атлантики в Баренцево море и на север европейской части России.

Мурманск, Полина Николаева

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