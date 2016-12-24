Под Петербургом фура выбила маршрутку на остановку, двое погибших

Публикации за 24.12.16

Во Всеволожском районе Ленинградской области два человека погибли на остановке общественного транспорта. Маршрутка вылетела на остановку, после того как в нее врезался попутный грузовик, сообщает ГИБДД.

Трагедия произошла сегодня около семи утра на 31 километре дороги «Парголово – Огоньки», близ Сертолово. Фура, по предварительным данным, превысившая скорость, столкнулась с попутным маршрутным автобусом. От удара ПАЗ протаранил автобусную остановку, где люди ждали транспорта. Двое пешеходов от полученных травм скончались на месте. В маршрутке два пассажира получили травмы.

Очевидцы описывают аварию как «ужасную». Маршрутка восстановлению не подлежит. Начато расследование.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 23.12.16

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