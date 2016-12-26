Фура с 18 тоннами говядины пропала по пути из Петербурга во Владимир / Полиция ведет проверку

Публикации за 26.12.16

Полиция проводит проверку по факту пропажи на пути из Санкт-Петербурга во Владимир грузового автомобиля, в котором находилось более 18 тонн замороженной говядины. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, накануне представитель одной из торговых компаний обратился в полицию с заявлением о пропаже фуры с говядиной по пути во Владимир. Отмечается, что 23 декабря со склада в 7-м Предпортовом проезде Петербурге в адрес его компании, находящейся во Владимире, был отправлен груз замороженной говядины массой 18 494 килограммов. Но мясо так и не было доставлено, а водитель на связь не выходит.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.12.16

Под Петербургом фура выбила маршрутку на остановку, двое погибших. / Прощай «Боярка»: в России вводится запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Медведев одобрил предложение главы Роспотребнадзора. / Власти Петербурга признали справедливость возмущения горожан доской Маннергейму. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»