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Публикации за 26.12.16

Фура с 18 тоннами говядины пропала по пути из Петербурга во Владимир / Полиция ведет проверку

Фура с 18 тоннами говядины пропала по пути из Петербурга во Владимир Полиция ведет проверку

Полиция проводит проверку по факту пропажи на пути из Санкт-Петербурга во Владимир грузового автомобиля, в котором находилось более 18 тонн замороженной говядины. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, накануне представитель одной из торговых компаний обратился в полицию с заявлением о пропаже фуры с говядиной по пути во Владимир. Отмечается, что 23 декабря со склада в 7-м Предпортовом проезде Петербурге в адрес его компании, находящейся во Владимире, был отправлен груз замороженной говядины массой 18 494 килограммов. Но мясо так и не было доставлено, а водитель на связь не выходит.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.12.16

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