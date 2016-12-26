В Петербурге объявлено штормовое предупреждение / Западный ветер усилится до 19 метров в секунду

Публикации за 26.12.16

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу объявило штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе управления, в Петербурге ожидается значительное усиление ветра. Так, начиная с 11-14 часов в Северной столице ветер западных направлений усилится до 17-19 метров в секунду, что практически граничит со штормом.

В связи с этим спасатели рекомендуют петербуржцам и гостям города соблюдать правила безопасности. В частности, при усилении ветра необходимо убрать с балконов все вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, плотно закрыть окна, двери, чердачные люки.

Автовладельцам рекомендуется не оставлять автомобили вблизи деревьев, рекламных и других неустойчивых конструкций. Пешеходам также советуют держаться подальше от деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)

Если при нахождении на улице электрический провод, оборвавшись, упал вблизи от вас, следует выходить из зоны возможного поражения током мелкими шажками, не отрывая ног от земли или прыжками (держа ступни ног вместе).

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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