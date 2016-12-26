Любители селфи устроили самовольную сессию на «Авроре» / Они успели влезть на мачту и пробраться в рубку

Публикации за 26.12.16

В Санкт-Петербурге задержали двух горожан, самовольно проникших на крейсер «Аврора». Их выходка была расценена как проникновение на охраняемый объект. До момента задержания они успели устроить полноценную фотосессию.

Проникновение на легендарный крейсер 28-летние мужчины совершили 25 декабря, около 19:00. Они подобрались к кораблю по льду, а затем вскарабкались на палубу по металлическим растяжкам и устроили себе экскурсию.

До того как личный состав крейсера обнаружил наглых петербуржцев, они успели сделать множество снимков не только на палубе, но и на мачте судна, а также проникли в рубку. Мужчин скрутили и доставили в полицию. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье «нарушение пропускного режима охраняемого объекта» (статье 20.17 КоАП). Штраф составит от 3 до 5 тыс. рублей.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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