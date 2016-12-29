Главу порта Усть-Луга обвинили в особо крупном мошенничестве и арестовали на 25 суток / СМИ: Валерия Израйлита заподозрили в хищении 1,5 млрд рублей

Публикации за 29.12.16

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бизнесмена Валерия Израйлита, председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга», занимающегося развитием морского торгового порта Усть-Луга в Ленинградской области, Валерия Израйлита. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителя суда.

Израйлит помещен под стражу на 25 суток, до 21 января 2017 года.

По данным издания, бизнесмен подозревается в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных на развитие порта. По версии следствия, деньги отправлялись в офшоры через подставные фирмы.

В головном офисе управляющей компании порта Усть-Луга на Шпалерной улице в Санкт-Петербурге накануне прошли обыски. Оперативные мероприятия проводили сотрудники ФСБ. Уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено СКР на основе собранных спецслужбами материалов.

Ранее директор по внешним связям «Компании Усть-Луга» Татьяна Паук сообщала РИА «Новости» об обысках в компании, которые, заверила она, никак не повлияли на работу организации. В региональном управлении ФСБ России отказались от комментариев.

Порт Усть-Луга является одним из основных портов Петербурга. Он расположен в Лужской губе Финского залива вблизи поселка Усть-Луга.

«Компания Усть-Луга» основана в 1992 году для реализации проекта строительства одноименного торгового порта. Данный проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Северо-Западного федерального округа.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 27.12.16

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