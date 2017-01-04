После выезда самолета за пределы ВПП в Калининграде возбудили уголовное дело

Публикации за 04.01.17

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело после выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в калининградском аэропорту Храброво. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Установлено, что пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва – Калининград, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего произошел перелом передней стойки шасси. Шесть пассажиров обратились за медицинской помощью с ушибами и ссадинами.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Ведется опрос пассажиров, членов экипажа самолета и сотрудников аэропорта.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером, аэропорт пришлось временно закрыть. Самолет Airbus пока не удалось эвакуировать – из-за плохой погоды. Автомобили МЧС пробуксовывают в снегу. Возможно, к эвакуации привлекут технику Балтийского флота. Как сообщает Лента.Ру со ссылкой на источник в ВМФ, помимо военной аэродромной техники для решения задачи могут быть использованы артиллерийские или ракетные тягачи береговых частей флота. Храброво является аэродромом совместного базирования, на который периодически приземляются военные транспортные и пассажирские самолеты, близкие по характеристикам к аварийному лайнеру.

Калининград, Полина Николаева

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