NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 09.01.17

В Петербурге в здании авиационного института найден мертвым преподаватель

В Петербурге в здании авиационного института найден мертвым преподаватель

Преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета авиационного приборостроения (ГУАП) накануне вечером был найден мертвым в здании вуза.

Как сообщает «Фонтанка», около семи вечера 8 января в здании ГУАП (Большая Морская, 67) охрана забеспокоилась о преподавателе с кафедры управления качеством. Мужчина утром пришел в институт, но вечером не вышел.

При осмотре аудиторий 64-летний преподаватель был найден мертвым. Рядом обнаружили веревку. Тело направили на вскрытие. Следственный комитет начал проверку.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 07.01.17

«Всё у нас стабильно, надежно». Путин встретил Рождество с новгородскими рыбаками. / В Финском заливе пропало рыболовецкое судно. / Военные освободили ВПП аэропорта Храброво от аварийного Airbus (ФОТО, ВИДЕО). Воздушная гавань возобновила работу.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter