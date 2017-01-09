В Петербурге в здании авиационного института найден мертвым преподаватель

Публикации за 09.01.17

Преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета авиационного приборостроения (ГУАП) накануне вечером был найден мертвым в здании вуза.

Как сообщает «Фонтанка», около семи вечера 8 января в здании ГУАП (Большая Морская, 67) охрана забеспокоилась о преподавателе с кафедры управления качеством. Мужчина утром пришел в институт, но вечером не вышел.

При осмотре аудиторий 64-летний преподаватель был найден мертвым. Рядом обнаружили веревку. Тело направили на вскрытие. Следственный комитет начал проверку.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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