В Петербурге поймали злодея, нападавшего с молотком на прохожих

Публикации за 09.01.17

Петербургские полицейские задержали жителя Новгородской области, подозреваемого в серии нападений с молотком на прохожих в Пушкинском и Московском и районах. Все нападения были совершены в начале января, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Последнее нападение было совершено 7 января в 23.45. Преступник с молотком напал на женщину в парадной дома 50 на Железнодорожной улице. На следующий день по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 41-летнего жителя Новгородской области. Он подозревается в аналогичных преступлениях, совершенных в Пушкинском и Московском районах.

Днем 1 января у дома 24/2 на проспекте Юрия Гагарина неизвестный злоумышленник несколько раз ударил 40-летнюю женщину по голове, после чего отобрал сумку. 2 января утром у дома 25 на улице Авиационной злоумышленник, избив 24-летнюю девушку, похитил ее сумку. Позднее в тот же день у дома 20/4 на проспекте Юрия Гагарина он несколько раз ударил молотком 40-летюю женщину и похитил у нее сумку. Утром 5 января в городе Пушкине у дома 19 на улице Ленинградской злоумышленник молотком ударил по голове 53-летнего мужчину. В этот же день у дома 2 на Транспортном переулке он ударил по голове 60-летнюю гражданку и похитил сумку. 7 января около 12 часов в городе Пушкине у дома 15 на улице Ахматовой неизвестный злоумышленник нанес несколько ударов молотком по голове 54-летней женщине и ее 70-летнему супругу.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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