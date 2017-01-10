В бассейне петербургского фитнес-клуба захлебнулся посетитель

Публикации за 10.01.17

В одном из фитнес-клубов в Купчино едва не утонул 42-летний мужчина. В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Как сообщает «Фонтанка», несчастный случай произошел накануне около десяти вечера в клубе на Балканской улице. По предварительной информации, посетитель клуба начал тонуть в бассейне. Его оперативно вытащили сотрудники заведения и клиенты клуба. Вызвали «скорую». Пострадавшего поместили в шоковую реанимацию.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 09.01.17

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