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Публикации за 10.01.17

На дне Финского залива нашли объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно

На дне Финского залива нашли объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно

Спасатели обнаружили на дне Финского залива объект, похожий на пропавшее 4 января рыболовецкое судно. В обследовании дна были использованы эхолоты. Как сообщает ГУ МЧС Ленинградской области, изучение найденного объекта продолжится сегодня с наступлением светлого времени суток.

В поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. Поиски велись в трех направлениях: с воздуха, на воде и вдоль береговой линии. В общей сложности с учетом использования авиации МЧС России было обследовано около 1,5 тыс. квадратных километра акватории и береговой линии.

4 января маломерное судно «Монни» пропало в Финском заливе в районе порта Усть-Луга. Экипаж перестал выходить на связь, судно не было обнаружено системой электронного позиционирования. На борту судна находились три человека – 41-летний капитан Александр Масленников и матросы 41-летний Алексей Наговицин и 36-летний Андрей Чуманов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.01.17

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