На дне Финского залива нашли объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно

Публикации за 10.01.17

Спасатели обнаружили на дне Финского залива объект, похожий на пропавшее 4 января рыболовецкое судно. В обследовании дна были использованы эхолоты. Как сообщает ГУ МЧС Ленинградской области, изучение найденного объекта продолжится сегодня с наступлением светлого времени суток.

В поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. Поиски велись в трех направлениях: с воздуха, на воде и вдоль береговой линии. В общей сложности с учетом использования авиации МЧС России было обследовано около 1,5 тыс. квадратных километра акватории и береговой линии.

4 января маломерное судно «Монни» пропало в Финском заливе в районе порта Усть-Луга. Экипаж перестал выходить на связь, судно не было обнаружено системой электронного позиционирования. На борту судна находились три человека – 41-летний капитан Александр Масленников и матросы 41-летний Алексей Наговицин и 36-летний Андрей Чуманов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.01.17

В метро Петербурга пассажир умер после падения на рельсы. / В бассейне петербургского фитнес-клуба захлебнулся посетитель. / Глава Федерации йоги о суде над йогом: давайте посадим и преподавателей института Азии и Африки. Занимающаяся йогой Сати Казанова теперь тоже боится ареста. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»