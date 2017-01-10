В Петербурге в ДТП с полицейской машиной пострадала 7-летняя девочка

Публикации за 10.01.17

Полиция Петербурга начала проверку ДТП с участием служебного автомобиля. В аварии травмы получила 7-летняя школьница.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, ДТП произошло вечером 8 января на регулируемом перекрестке улиц Седова и бульвара Красных Зорь. Полицейский-водитель УМВД по Невскому району на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маяками и звуковым спецсигналом совершил столкновение с автомобилем «Рено Меган» под управлением 33-летней женщины. Через пару часов за медицинской помощью обратилась 7-летняя пассажирка «Рено Меган», которая в удовлетворительном состоянии была госпитализирована.

По данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В случае установления вины сотрудник понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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