Завод Ford под Петербургом вернется к пятидневке

Публикации за 10.01.17

Завод Ford Sollers во Всеволожске 12 января возобновит работу после зимних каникул и перейдет на 5-дневную рабочую неделю. Это будет сделано для выполнения увеличенной производственной программы, сообщает пресс-служба компании. До этого на заводе была четырехдневная рабочая неделя. На такую же схему работы перейдут и заводы Ford в Елабуге и Набережных Челнах.

Ford Sollers – совместное предприятие американской Ford Motor Company и российской Sollers. Открыто в 2002 году. Выпускает Ford Focus и Ford Mondeo по технологии полного цикла. На площади 26 гектаров расположены склады, площадка хранения готовой продукции, цеха сварки и окраски кузовов и сборки автомобилей, здание вибростенда, тест-трек для испытания готовой продукции.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.01.17

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