NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.01.17

Петербуржец выстрелил сожительнице в живот во время пьяной ссоры

Петербуржец выстрелил сожительнице в живот во время пьяной ссоры

Пьяная ссора парня и девушки в Петербурге завершилась стрельбой. Девушка получила ранение в живот и госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как сообщает «Фонтанка», накануне вечером в одном из домов на проспекте Стачек петербуржец распивал спиртное со своей девушкой. Началась ссора, во время которой мужчина выстрелил сожительнице в живот из травматического пистолета «Лидер-М». Стрелок задержан. За жизнь девушки борются врачи.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 11.01.17

В Петербурге задержан столкнувший мужчину под поезд в метро. / РПЦ вновь требует Исаакий, и, похоже, его получит. «Экскурсии не могут быть значимее службы». / Погибшего в метро Петербурга мужчину столкнули на рельсы веселые друзья. СКР возбудил дело об убийстве.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter