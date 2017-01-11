Петербуржец выстрелил сожительнице в живот во время пьяной ссоры

Публикации за 11.01.17

Пьяная ссора парня и девушки в Петербурге завершилась стрельбой. Девушка получила ранение в живот и госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как сообщает «Фонтанка», накануне вечером в одном из домов на проспекте Стачек петербуржец распивал спиртное со своей девушкой. Началась ссора, во время которой мужчина выстрелил сожительнице в живот из травматического пистолета «Лидер-М». Стрелок задержан. За жизнь девушки борются врачи.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 11.01.17

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