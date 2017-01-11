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Публикации за 11.01.17

В Петербурге предъявили обвинение подозреваемому в убийстве человека в метро

В Петербурге предъявили обвинение подозреваемому в убийстве человека в метро

Следствие предъявило обвинение 22-летнему гражданину Киргизии, задержанному по подозрению в совершении убийства в метро. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СКР.

Рано утром 10 января под колесами поезда на станции метро «Площадь Александра Невского» погиб 22-летний уроженец Узбекистана. По версии следствия, на платформе станции у обвиняемого произошла ссора с его знакомым. В итоге обвиняемый столкнул потерпевшего с платформы на рельсы перед приближающимся поездом. Молодой человек погиб на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 11.01.17

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