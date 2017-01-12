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Публикации за 12.01.17

В Петербурге с девятого этажа сорвался промышленный альпинист

В Петербурге с девятого этажа сорвался промышленный альпинист

25-летний промышленный альпинист сорвался с 9-го этажа дома по проспекту Маршала Блюхера. Причиной падения стал плохо завязанный узел. Молодой человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

ЧП случилось накануне днем, сообщает «Фонтанка». Альпинист исправлял некачественное остекление в одной из квартир – и сорвался. Падение заметил припарковавшийся возле дома автолюбитель.

Позже выяснилось, что начальник отдела технического надзора компании, которая сопровождала строительство этого дома, остался недоволен качеством остекления в своей собственной квартире на 9-м этаже. Он пожаловался в фирму, которая занималась остеклением, оттуда прислали двух альпинистов. Один из них и сорвался с 9-го этажа из-за плохо завязанного узла на веревке, привязанной к решетке на крыше дома. Молодой человек находится в реанимации с травмами головы, груди и таза.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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