В Петербурге угнали «Газель» с колбасой

Публикации за 12.01.17

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестные злоумышленники угнали грузовую «Газель» с колбасой. Полиция начала поиск преступников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, «колбасный» грузовик был угнан от дома 34, корпус 16, по Дунайскому проспекту ночью 11 января. С заявлением в полицию обратился водитель оптовой компании.

В кузове автомобиля находились холодильники с колбасными изделиями и выставочное оборудование. Общая сумма ущерба оценивается в 1,4 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 12.01.17

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