В петербургской больнице умер мужчина, проглотивший кусок вставной челюсти при избиении

Публикации за 13.01.17

65-летний мужчина, которого избили 1 января, скончался в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики провели пострадавшему две операции, но спасти его жизнь не удалось.

Пожилой человек был избит 1 января, когда вышел на прогулку, сообщает радио «Балтика». По словам супруги потерпевшего, к нему на улице пристали молодые люди. Сначала попросили закурить, а потом избили человека. Прибывшая на место инцидента полиция вызвала «скорую». Во время избиения у пожилого человека откололся кусок вставной челюсти и попал в пищевод.

Сначала мужчину госпитализировали в 26-ю городскую больницу, но выписали в тот же день. 6 января петербуржец был доставлен в НИИ им. Джанелидзе, где спустя неделю он скончался.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 13.01.17

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