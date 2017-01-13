Главврач Мариинской больницы объяснил ситуацию со скандалом в приемном покое

Публикации за 13.01.17

В Петербурге начата доследственная проверка после появления в СМИ новости о том, что в Мариинской больнице врачи не оказали своевременную помощь пациенту с ножевым ранением. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Следователи установят все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В интервью радио «Балтика» главврач больницы Олег Емельянов заявил, что дежурный врач, ввязавшийся в перепалку с принесшими раненого, вел себя адекватно и вовремя предпринял действия по оказанию помощи пациенту. По словам главврача, в учреждении уже проведена внутренняя проверка, показавшая, что врач действовал грамотно.

«Несмотря на такую нехорошую перепалку, ответственный дежурный отдал распоряжение. У нас всегда готовится бригада, если есть ножевое ранение. Он своевременно отдал распоряжение, чтобы вызвать анестезиолога, хирурга и санитаров для доставки в операционную. На это ушло три минуты», – отметил Емельянов. Главврач добавил, что уже через пять минут раненый был доставлен в операционную. Сейчас состояние пациента оценивается как тяжёлое.

Накануне в СМИ появилась сопровождаемая любительским видеороликом информация о том, что в Мариинской больнице врачи не торопились оказывать помощь мужчине с ножевым ранением в живот. Запись на телефон вел один из тех, кто принес мужчину в больницу. На видео мужчины в весьма грубой форме, в том числе с использованием нецензурной лексики, требуют от врачей срочно оказать помощь их раненому ножом знакомому, обещая, в том числе «вызвать прокуратуру». Врачи советуют мужчинам успокоиться и в том числе спрашивают, почему те не вызвали «скорую». Ранее в больнице пояснили, что существует порядок госпитализации, и если бы раненого привезли на «скорой», таких проблем бы не возникло, но помощь больному оказали со всей возможной быстротой.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 13.01.17

Российский футболист в среднем получает миллион рублей в месяц. Питерский «Зенит» лидирует по зарплатам. / Союз музеев России о передаче Исаакия РПЦ: «Ради чего уничтожается музей?». «В том, что уничтожается, – сомнений нет». / В петербургской больнице умер мужчина, проглотивший кусок вставной челюсти при избиении. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»