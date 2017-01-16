NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 16.01.17

В Петербурге муж связал жену, взял сына и уехал путешествовать

В Петербурге муж связал жену, взял сына и уехал путешествовать

Ссора сожителей в Петербурге завершилась исчезновением гражданского мужа и 12-летнего сына пары. Инцидент произошел накануне в Петроградском районе города.

Как сообщает «Фонтанка», в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что после бурного семейного конфликта сожитель связал ее ремнями и запер в квартире. Он отобрал у гражданской супруги ключи от автомобиля BMW X1 и уехал на нем с 12-летним сыном в неизвестном направлении.

Полиция начала проверку.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 13.01.17

Главврач Мариинской больницы объяснил ситуацию со скандалом в приемном покое. / Российский футболист в среднем получает миллион рублей в месяц. Питерский «Зенит» лидирует по зарплатам. / Союз музеев России о передаче Исаакия РПЦ: «Ради чего уничтожается музей?». «В том, что уничтожается, – сомнений нет».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter