В Петербурге муж связал жену, взял сына и уехал путешествовать

Публикации за 16.01.17

Ссора сожителей в Петербурге завершилась исчезновением гражданского мужа и 12-летнего сына пары. Инцидент произошел накануне в Петроградском районе города.

Как сообщает «Фонтанка», в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что после бурного семейного конфликта сожитель связал ее ремнями и запер в квартире. Он отобрал у гражданской супруги ключи от автомобиля BMW X1 и уехал на нем с 12-летним сыном в неизвестном направлении.

Полиция начала проверку.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 13.01.17

Главврач Мариинской больницы объяснил ситуацию со скандалом в приемном покое. / Российский футболист в среднем получает миллион рублей в месяц. Питерский «Зенит» лидирует по зарплатам. / Союз музеев России о передаче Исаакия РПЦ: «Ради чего уничтожается музей?». «В том, что уничтожается, – сомнений нет». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»