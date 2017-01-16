Метро Петербурга просит полицию найти хулиганов, открывших двери вагона в туннеле

Публикации за 16.01.17

Руководство петербургского метрополитена обратилось в полицию после появления в соцсетях видеоролика, на котором был показан поезд, ехавший по туннелю с открытыми дверями. Двери открыли во время движения и держали несколько хулиганов.

На странице петербургского метро в фейсбуке говорится: «Эксперты должны установить личности пассажиров, из хулиганских побуждений заблокировавших двери электропоезда во время движения в открытом состоянии».

Хулиганы нарушили запрет на открывании дверей во время движения поезда. Отдельно сотрудинки метро отметили, что хулиганы знали принципы работы автоматики дверей и поэтому сумели заблокировать их так, что машинист не получил соответствующий сигнал.

Инцидент произошел 15 января в 22:30 на станции «Лесная». Видеоролик демонстрирует, как двое хулиганов держат открытыми двери движущегося поезда. Нарушителям грозит административная ответственность.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 16.01.17

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