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Публикации за 17.01.17

В парадной в Петербурге нашли выгнанную матерью из дома 8-летнюю девочку

В парадной в Петербурге нашли выгнанную матерью из дома 8-летнюю девочку

В одном из домов по Ириновскому проспекту в парадной нашли 8-летнюю девочку. Жильцы вызвали полицию.

Как сообщает «Фонтанка», инцидент произошел накануне вечером. Девочка сказала, что ее зовут Александра, что ей восемь лет. Приехавшая на место полиция выяснила, что мать выставила ребенка из квартиры, чтобы та не мешала «отдыхать» – то есть пьянствовать.

Ребенка увезли в ближайший отдел полиции, а оттуда на «скорой» доставили в больницу. О заботливой «мамаше» известно, что она состоит на учете в органах опеки района с декабря 2016 года, но родительских прав не лишена.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 16.01.17

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