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Публикации за 17.01.17

В Новгороде дембель из ревности жестоко зарезал свою девушку

В Новгороде дембель из ревности жестоко зарезал свою девушку

В Великом Новгороде задержан 20-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей 17-летней знакомой.

Как сообщает пресс-служба СКР, по версии следствия, между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес девушке более 200ти ножевых ранений. Труп он спрятал на берегу реки Волхов.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время по ходатайству следователя в отношении него судом будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается проведение комплекса необходимых следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.

По информации местных СМИ, мотивом жестокого убийства стала ревность. Молодой человек недавно вернулся из армии, а с девушкой он встречался еще до службы. Он также заявил, что действовал намеренно и максимально жестоко.

Великий Новгород, Полина Николаева

Великий Новгород. Другие новости 17.01.17

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