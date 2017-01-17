В центре Петербурга после ДТП водитель подрался с медиками «скорой»

Публикации за 17.01.17

В центре Петербурга, на Михайловской улице возле гостиницы «Гранд Отель Европа», случилось ДТП с участием автомобиля скорой помощи и «Мерседеса». По словам очевидцев случившегося, после аварии водитель иномарки набросился на медиков. У нападавшего, по предварительным данным, был нож.

В соцсетях свидетели пишут, что врачи сумели справиться с ситуацией и скрутили агрессивного водителя. На место вызвали полицию. Обстоятельства конфликта выясняются.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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