В центре Петербурга после ДТП водитель подрался с медиками «скорой»

В центре Петербурга, на Михайловской улице возле гостиницы «Гранд Отель Европа», случилось ДТП с участием автомобиля скорой помощи и «Мерседеса». По словам очевидцев случившегося, после аварии водитель иномарки набросился на медиков. У нападавшего, по предварительным данным, был нож.
В соцсетях свидетели пишут, что врачи сумели справиться с ситуацией и скрутили агрессивного водителя. На место вызвали полицию. Обстоятельства конфликта выясняются.
Санкт-Петербург, Полина Николаева
Санкт-Петербург. Другие новости 17.01.17
Женщина в «Лексусе» не пускала петербургских пожарных на пожар (ФОТО). / В Новгороде дембель из ревности жестоко зарезал свою девушку. / В парадной в Петербурге нашли выгнанную матерью из дома 8-летнюю девочку. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»