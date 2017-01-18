В Петербурге со стоянки у аэропорта угнали Range Rover за 5 миллионов

Публикации за 18.01.17

С парковки аэропорта Пулково угнали дорогую иномарку – Range Rover. Заявление от потерпевшего поступило в полицию накануне вечером.

Как сообщает «Фонтанка», житель Петрозаводска, ранее прибывший в Петербург, 14 января поставил иномарку на платную открытую стоянку у аэропорта. Через три дня он вернулся за ней – но машины на месте не оказалось. Ущерб от угона оценен в 5 миллионов рублей.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 18.01.17

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