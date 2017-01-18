Петербургская полиция возбудила уголовное дело после инцидента со «скорой»

Публикации за 18.01.17

Полиция Центрального района Петербурга возбудила уголовное дело по факту произошедшего накануне днем нападения на автомобиль скорой помощи.

Напомним, в центре города, на Михайловской улице, после ДТП произошел конфликт между водителем автомобиля «Мерседес» и водителем «скорой». Водитель «Мерседеса» в пылу дискуссии достал нож. Конфликт был пресечен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Нервный автолюбитель доставлен в отдел полиции.

В отношении 45-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 18.01.17

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