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Публикации за 18.01.17

Петербургская полиция возбудила уголовное дело после инцидента со «скорой»

Петербургская полиция возбудила уголовное дело после инцидента со «скорой»

Полиция Центрального района Петербурга возбудила уголовное дело по факту произошедшего накануне днем нападения на автомобиль скорой помощи.

Напомним, в центре города, на Михайловской улице, после ДТП произошел конфликт между водителем автомобиля «Мерседес» и водителем «скорой». Водитель «Мерседеса» в пылу дискуссии достал нож. Конфликт был пресечен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Нервный автолюбитель доставлен в отдел полиции.

В отношении 45-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 18.01.17

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