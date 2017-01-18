В парламенте Петербурга освятили воду

Публикации за 18.01.17

В домовом храме Мариинского дворца (здесь расположен петербургский ЗакС) сегодня, в крещенский сочельник, совершили Божественную литургию и обряд освящения воды. Также был проведен молебен по случаю начала нового законодательного сезона в Петербурге, сообщает «Фонтанка». Теперь любой депутат может, не отходя от места службы, испить святой воды.

Службу посетили примерно 20 депутатов, в том числе представители «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и «Партии Роста». Во время молебна парламентариев поздравили с предстоящими церковными праздниками и напутствовали к жизни в православной вере.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 18.01.17

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