В Петербурге опять нашли «незамерзайку» с зашкаливающим уровнем метанола

Публикации за 18.01.17

Роспотребнадзор опять обнаружил, что в Петербурге продают «незамерзайку» с метанолом. Об этом говорится в сообщении ведомства. В отношении продавцов возбуждены административные дела, продукция арестована и изъята из оборота.

Производитель опасной жидкости – ООО «Гермес» (Москва). Содержание метанола в «незамерзайке» превышено в сотни раз. Жидкость продают несколько компаний. ООО «БАЗА» на Днепропетровскойпродавало зимние стеклоомывающие жидкости «Тунгуская» -30°С с превышением нормы по массовой доле метанола в 270 раз, «Дед Мороз» -30°С с превышением в 600 раз и «WinterWay» -30°С с превышением в 580 раз. ИП Вырдыш И.Н. (ул. Маршала Казакова, д. 35) также продавал опасный стеклоочиститель «Дед Мороз» -30°С. Того же «Деда Мороза» продавал ИП Кузнецов А.В. в Саперном переулке.

Использование метилового спирта при производстве стеклоочистителей в России запрещено. Допустимая норма содержания метанола в стеклоомывающих жидкостях – 0,05%.

В 2016 году в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе поступили более 20 петербуржцев, отравившихся метанолом. На прошлой неделе от отравления «Дедом Морозом» в городе умерли трое бомжей. Также в начале января в Великом Новгороде был обнаружен стеклоочиститель, в котором содержание метанола было превышено в 600 раз.

В декабре прошлого года в Иркутске более 70 человек погибли от отравления метанолом после употребления концентрата для ванн «Боярышник».

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 18.01.17

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