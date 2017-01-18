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Северо-Запад

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Публикации за 18.01.17

В Петербурге задержали вора-верхолаза, жившего в храме

В Петербурге задержали вора-верхолаза, жившего в храме

В Петербурге при выходе из чужой квартиры полицейские задержали 24-летего гражданина Грузии. В угрозыске Приморского района считают, что за полтора месяца вор побывал в девяти квартирах. Действовал так: запрыгивал на балконы на уровне девятых этажей, а затем выходил через дверь с ценными вещами.

Вора задержали накануне вечером в доме 13, корпус 1 по Комендантскому проспекту. Как сообщает «Фонтанка», оперативники с трепетом наблюдали за фигурантом, который перепрыгивал на 9-м этаже с общего балкона на частный. Оперативное дело на вора имело наименование «Обезьяна».

Молодой гражданин Грузии прибыл в Петербург через Беларусь полтора месяца назад. Фактически он поселился у своих соотечественников в храме Шестоковской иконы Божией Матери Грузинского прихода на Старорусской улице. Пока он задержан на двое суток. По версии следствия, на нем еще восемь квартирных краж в Приморском районе.

Оперативники «приняли» вора при выходе из парадной. В его сумке нашли ноутбук, ювелирные украшения, деньги. Преступник защищался до конца: он заговорил с полицейскими на английском языке, сообщив, что он гражданин Израиля и стал жертвой вопиющей несправедливости. Ему не поверили.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 18.01.17

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