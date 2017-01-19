NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 19.01.17

Взрыв газа в Ленобласти: ищут парня, который угрожал «всех взорвать» (ВИДЕО)

Взрыв газа в Ленобласти: ищут парня, который угрожал «всех взорвать» (ВИДЕО)

В поселке Лаговоло Ломоносовского района Ленобласти, где накануне произошел взрыв газа в жилом доме, ищут 25-летнего хозяина квартиры, в которой и произошло ЧП. По одной версии, молодой человек собирался совершить самоубийство, по другой – угрожал «всех взорвать». СКР Ленобласти ведет проверку.

Как сообщает 47news, около месяца назад знакомая молодого человека сообщила в полицию, что парень собирается свести счеты с жизнью и рассуждает о взрыве газа. После этого полицейские обратились в местную газовую службу и квартира была отключена от газоснабжения. Возобновлялась ли после этого подача газа – пока неясно.

Взрыв прогремел 18 января около половины шестого вечера на улице Советской в Лаголово. Из двухэтажного дома были эвакуированы 30 человек, большинство из которых размещено в пункте временного содержания в поселке Большая Ижора. На месте работают спасатели и следователи. Ведется разбор завалов – в доме обрушилась кровля. В том числе на месте взрыва ищут и хозяина «нехорошей» квартиры.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 19.01.17

Суд в Петербурге прекратил нашумевшее «дело о йоге». Состава правонарушения нет, зал аплодировал. / В Петербурге задержали вора-верхолаза, жившего в храме. / В Петербурге опять нашли «незамерзайку» с зашкаливающим уровнем метанола.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter