Взрыв газа в Ленобласти: ищут парня, который угрожал «всех взорвать» (ВИДЕО)

Публикации за 19.01.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/NFrWCoui8OM?rel=0">Video</a>

В поселке Лаговоло Ломоносовского района Ленобласти, где накануне произошел взрыв газа в жилом доме, ищут 25-летнего хозяина квартиры, в которой и произошло ЧП. По одной версии, молодой человек собирался совершить самоубийство, по другой – угрожал «всех взорвать». СКР Ленобласти ведет проверку.

Как сообщает 47news, около месяца назад знакомая молодого человека сообщила в полицию, что парень собирается свести счеты с жизнью и рассуждает о взрыве газа. После этого полицейские обратились в местную газовую службу и квартира была отключена от газоснабжения. Возобновлялась ли после этого подача газа – пока неясно.

Взрыв прогремел 18 января около половины шестого вечера на улице Советской в Лаголово. Из двухэтажного дома были эвакуированы 30 человек, большинство из которых размещено в пункте временного содержания в поселке Большая Ижора. На месте работают спасатели и следователи. Ведется разбор завалов – в доме обрушилась кровля. В том числе на месте взрыва ищут и хозяина «нехорошей» квартиры.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 19.01.17

Суд в Петербурге прекратил нашумевшее «дело о йоге». Состава правонарушения нет, зал аплодировал. / В Петербурге задержали вора-верхолаза, жившего в храме. / В Петербурге опять нашли «незамерзайку» с зашкаливающим уровнем метанола. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»