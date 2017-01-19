NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 19.01.17

В Ленобласти водолазы нашли в реке тело пропавшего после нового года ребенка

В Ленобласти водолазы нашли в реке тело пропавшего после нового года ребенка

Двухнедельные поиски пропавшего в поселке Коммунар 6-летнего мальчика завершились. Тело ребенка обнаружено в реке Ижоре.

Как сообщает 47news, водолазы, две недели обследующие дно реки Ижора, нашли тело ребёнка в 200 метрах ниже по течению. Мальчика искали водолазы поискового отряда «Шлиссельбург», водолазы спецчасти МЧС из Петербурга, оперативная группа местного пожарного гарнизона, полицейские и волонтеры.

6-летний мальчик пропал 7 января: он отправился гулять с собакой. Через десять минут собака вернулась домой – без ребёнка. Были начаты поиски, сразу же была выдвинута версия о том, что мальчик мог утонуть.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 19.01.17

Мутко «обрадовал»: на «Зенит-Арену» нужны еще деньги. / «У вас там что-то с ценами мутят»: новые транспортные тарифы удивили даже столицу (ФОТО). Сколько платят за проезд в Москве, Петербурге, Перми, Ижевске. / Ожидамое решение: КС разрешил не выплачивать 2 млрд евро экс-акционерам ЮКОСа.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter