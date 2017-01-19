В Ленобласти водолазы нашли в реке тело пропавшего после нового года ребенка

Публикации за 19.01.17

Двухнедельные поиски пропавшего в поселке Коммунар 6-летнего мальчика завершились. Тело ребенка обнаружено в реке Ижоре.

Как сообщает 47news, водолазы, две недели обследующие дно реки Ижора, нашли тело ребёнка в 200 метрах ниже по течению. Мальчика искали водолазы поискового отряда «Шлиссельбург», водолазы спецчасти МЧС из Петербурга, оперативная группа местного пожарного гарнизона, полицейские и волонтеры.

6-летний мальчик пропал 7 января: он отправился гулять с собакой. Через десять минут собака вернулась домой – без ребёнка. Были начаты поиски, сразу же была выдвинута версия о том, что мальчик мог утонуть.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 19.01.17

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