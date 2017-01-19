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Публикации за 19.01.17

В Коми 3-летний ребенок сварился заживо после прорыва в квартире трубы с горячей водой

В Коми 3-летний ребенок сварился заживо после прорыва в квартире трубы с горячей водой

В Печоре возбуждено уголовное дело по факту гибели 3-летнего ребенка. Тело девочки с признаками термического ожога паром было обнаружено сегодня в квартире одного из домов по улице Островского.

Как сообщает пресс-служба СКР, мать ребенка ушла в магазин и оставила дочь спящую одну в квартире, закрыв входную дверь на ключ. В это время в комнате, где спал ребенок, прорвало трубу с горячей водой. Когда женщина вернулась, то увидела бездыханное тело девочки на диване. Причина смерти устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Проводится осмотр места происшествия, решаются вопросы, связанные с назначением судебно-медицинской экспертизы, допрашиваются родители, свидетели, очевидцы, иные лица. Следствие истребует документацию из обслуживающей дом организации и проверит соблюдение правил подачи горячей воды в доме.

Также будут выяснены условия содержания и воспитания ребенка в данной семье. По итогам этой работы будут приняты необходимые меры профилактического характера для исключения подобных фактов впредь.

Сыктывкар, Полина Николаева

Сыктывкар. Другие новости 19.01.17

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