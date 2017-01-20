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Северо-Запад

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Публикации за 20.01.17

В Выборге двое отморозков жестоко убили двух человек и утопили тела

В Выборге двое отморозков жестоко убили двух человек и утопили тела

В Ленобласти итогом незначительного дорожного происшествия стало похищение человека и двойное убийство. Подозреваемые задержаны, в суд направлено ходатайство об их аресте.

Как сообщает пресс-служба СКР, в ночь на 18 января года в Выборге у двух мужчин – 24-х и 26-ти лет – произошел конфликт с 39-летним водителем автомобиля, который, не справившись с управлением, чуть не наехал на них. Подозреваемые избили автолюбителя, кинули в салон его же автомобиля и вывезли за пределы Выборга, где задушили, а тело утопили в водоеме. Машину они бросили на обочине у автобусной остановки.

После этого нападавшие, используя отобранные у потерпевшего ключи, на такси проследовали по адресу проживания убитого на территорию Всеволожского района. Здесь они, зайдя на участок, убили находившегося там разнорабочего и сбросили его тело в колодец. Из дома они похитили сейф и сбежали.

Тела потерпевших обнаружены. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 19.01.17

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