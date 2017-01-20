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Публикации за 20.01.17

В Великом Новгороде сотрудники ДПС сломали инвалиду протез

В Великом Новгороде сотрудники ДПС сломали инвалиду протез

СКР Новгородской области начал доследственную проверку сообщений в интернете о том, сотрудники ДПС сломали инвалиду дорогостоящий протез руки. О случившемся сам пострадавший рассказал на своей странице в соцсетях и разместил видеоролик.

Пресс-служба регионального СКР сообщает, что патруль ДПС остановил на одной из улиц Великого Новгорода машину, за рулём которой находился молодой человек. Сотрудники ДПС предложили ему выйти из машины и сесть в патрульный автомобиль. «В связи с отказом к нему применена физическая сила. При этом по свидетельству очевидцев был сломан дорогостоящий протез руки», – отмечается в сообщении.

СКР проводит комплекс мероприятий с целью установления всех обстоятельств происшедшего, в том числе устанавливаются личности сотрудников полиции и пострадавшего мужчины, принимаются меры к установлению степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, опрашиваются очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Великий Новгород, Полина Николаева

Великий Новгород. Другие новости 20.01.17

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