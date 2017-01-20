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Публикации за 20.01.17

В Петербурге спасли прилетевшего в город из Финляндии ястреба-тетеревятника

В Петербурге спасли прилетевшего в город из Финляндии ястреба-тетеревятника

В Курортном районе Петербурга, на чердаке одного из домов, коммунальщики обнаружили ястреба-тетеревятника. Хищная птица застряла, не могла выбраться самостоятельно, и сильно напугала жителей. Птицу спасли вызванные на место инспекторы по охране окружающей среды комитета по природопользованию Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ведомства, скорее всего, молодой ястреб охотился за голубями и таким образом оказался на чердаке. Испуганный ястреб может представлять опасность для людей, когда находится в агрессивном состоянии. Птицу вытащили и передали ветеринарам на обследование. Первичный осмотр показал, что у ястреба повреждена роговица левого глаза.

На правую лапу ястреба-тетеревятника надето металлическое кольцо с номером и надписью Helsinki Finland. Маркировка свидетельствует о том, что кольцевание произведено центром кольцевания птиц Музея зоологии Финляндии, который входит в состав Музея природоведения Финляндии и отвечает за кольцевание птиц. Также на лапе птицы в момент изъятия находился ремешок, который свидетельствует о содержании ястреба в полувольных условиях, то есть о наличии собственника.

Комитет по природопользованию обратится для уточнения информации о птице в Центр кольцевания птиц Институте проблем экологии и эволюции РАН и в природоохранное ведомство Финляндии.

Кольцевание птиц началось в Финляндии в 1913 году, с тех пор около 9 300 000 птиц были обручены финскими кольцами. Главной целью этой деятельности является сбор данных, которые в дальнейшем используются для защиты птиц.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 20.01.17

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