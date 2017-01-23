В Кронштадте пьяный водитель протаранил военную комендатуру

В Кронштадте около четырех часов утра понедельника автомобиль «Ситроен» врезался в здание комендатуры Кронштадтского гарнизона.
Как сообщает ГУ МЧС, 26-летний водитель иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него перелом обеих бедер. По информации «Водителя Петербурга», автолюбитель был пьян и не справился с управлением.
Санкт-Петербург, Полина Николаева
Санкт-Петербург. Другие новости 22.01.17
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