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Публикации за 23.01.17

В Кронштадте пьяный водитель протаранил военную комендатуру

В Кронштадте пьяный водитель протаранил военную комендатуру

В Кронштадте около четырех часов утра понедельника автомобиль «Ситроен» врезался в здание комендатуры Кронштадтского гарнизона.

Как сообщает ГУ МЧС, 26-летний водитель иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него перелом обеих бедер. По информации «Водителя Петербурга», автолюбитель был пьян и не справился с управлением.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 22.01.17

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