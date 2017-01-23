В Петербурге младенец получил перелом черепа после падения с дивана

Публикации за 23.01.17

Младенец с тяжелыми травмами госпитализирован в Красносельском районе Петербурга. У ребенка диагностированы черепно-мозговая травма и перелом теменной кости.

Как сообщает «Фонтанка», ребенок нескольких месяцев от роду был оставлен матерью на какое-то время без присмотра и упал с дивана. Родители вызвали «скорую». Инцидент произошел на Театральной улице накануне вечером.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 23.01.17

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