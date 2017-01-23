Под Петербургом остановили акцию протеста субподрядчиков строительства трассы М-11

Публикации за 23.01.17

Субподрядчики строительства высокоскоростной платной магистрали М-11 (Москва – Санкт-Петербург) сегодня проводят акцию протеста из-за долгов генподрядчика. Общая сумма задолженности перед дорожно-строительными компаниями составляет около 4 млрд рублей.

Водители двух грузовиков пытались перекрыть дорогу А-120 – между Тосно и Гатчиной, технологический съезд на трассу М-11. Как сообщает «Фонтанка», сотрудники ГИБДД попросили участников акции убрать грузовики с трассы, водители выполнили требование и отогнали транспорт с трассы.

Генеральным подрядчиком строительства выступает турецко-итальянская компания ICA, которая ранее работала на строительстве нового терминала Пулково, а затем заканчивала возведение центрального участка ЗСД. Участок высокоскоростной трассы М-11 строят более 20 компаний.

Президент Ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин рассказал, что представители ICA неоднократно обещали погасить долги перед строителями, но обещания не выполняют. «Под этот контракт многие компании взяли кредиты, покупали технику в лизинг, а в итоге люди остались без денег, бизнес на грани разорения. Суммы задолженности разные, кому-то турецкая ICA должна сотни миллионов, кому-то 3 миллиона рублей, но для всех эти долги уже критичны», – подчеркнул он.

Трасса М-11 должна открыться к ЧМ-2018. Участок между Петербургом и Новгородской областью строит консорциум «Магистраль двух столиц».

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 23.01.17

Мединский поведал об «облегчении» доступа в Исаакий после его передачи РПЦ. / В Мурманске возбудили уголовное дело после схода лавины и гибели людей. / В Петербурге младенец получил перелом черепа после падения с дивана. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»