В Петербурге в Долгом озере нашли тело пропавшего подводного охотника

Публикации за 23.01.17

Из озера Долгого в Красносельском районе Петербурга на третьи сутки поисков извлекли тело утонувшего мужчины. Предположительно, это петербуржец, пропавший во время подводной охоты.

Как сообщает ГУ МЧС, тело было обнаружено сегодня утром водолазами. Они вытащили утопленника на берег.

Рыбак, отправившийся на подводную охоту на озеро, пропал в ночь на 20 января. С 21 января мужчину искали 35 спасателей. Были привлечены 8 единиц техники, организованы обходы береговой линии и обследования акватории с помощью беспилотников.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 23.01.17

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