Где росли наши депутаты? Детей предлагают не пускать на стройки и вокзалы / Штрафовать за нарушения хотят, естественно, родителей

Публикации за 23.01.17

В ЗакС Петербурга поступил интересный законопроект: запретить несовершеннолетним находиться на вокзалах, кладбищах, стройках, в подвалах и иных «сомнительных» местах без сопровождения взрослых. Автор закона – руководитель фракции «Единой России» в ЗакСе Александр Тетердинко.

Как сообщает «Фонтанка», в законе прописан целый список мест, где дети не могут находиться без взрослых. Кроме вокзалов и строек это различные курительные, подножки транспорта, автосцепные устройства, крыши вагонов, места между вагонами поездов, крыши автомобилей, скважины питьевого водозабора, очистные сооружения и пожарные гидранты, мачты сотовой связи, электрические и газораспределительные подстанции.

Депутат Тетердинко уверен, что предложенные меры «позволят снизить уровень детского травматизма, предотвратить совершение несовершеннолетними противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры и иных объектах, представляющих повышенную опасность для их жизни и здоровья».

Родителей, чьи дети попадутся на нарушении данных запретов, будут штрафовать на сумму от 1 до 3 тысяч рублей. Штрафовать предлагается и самих подростков, которым исполнилось 16 лет.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 23.01.17

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