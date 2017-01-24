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Публикации за 24.01.17

В Петербурге «оленю» на «Мерседесе» жестоко отомстили подгузником

В Петербурге «оленю» на «Мерседесе» жестоко отомстили подгузником

В Шушарах водитель «Мерседеса», припарковавшийся на тротуаре, жестоко поплатился за свое поведение. Орудием мести стал использованный подгузник.

Как сообщают очевидцы случившегося в группе «ДТП и ЧП-Петербург» соцсети «ВКонтакте», на капот припаркованного на тротуаре «Мерседеса» поставили мусорный пакет – в общем-то, стандартная мера воздействия на «оленей». Но затем неуловимый мститель проявил циничный креатив – ручка двери водителя оказалась «одета» в использованный подгузник, а стекло испачкано его содержимым.

Вызвал ли водитель «Мерседеса» ГИБДД – свидетели не уточняют. Нет данных и о том, насколько регулярно этот автомобиль паркуется здесь на тротуаре.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 23.01.17

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