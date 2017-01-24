Экс-глава ТСЖ в Петербурге заплатит 4 млн рублей за падение балкона на женщину с ребенком

Публикации за 24.01.17

Суд в Петербурге вынес обвинительный приговор экс-председателю правления ТСЖ «Веста» Андрею Казакову по делу об обрушении фрагмента балкона в Купчино на женщину с ребенком. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Трагедия произошла 11 мая прошлого года. На 31-летнюю женщину с ребенком перед парадной дома №7/1 по улице Ярослава Гашека с двенадцатого этажа упал фрагмент облицовочной плиты. Жензина получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба СКР, следствием и судом установлено, что Казаков с марта 2015 по май 2016 года достоверно знал о ненадлежащем креплении облицовочных плит ограждений балконов дома по улице Ярослава Гашека. Однако он не принял мер, направленных на ликвидацию опасности.

Суд приговорил Казакова к 2-м годам ограничения свободы, с компенсацией морального вреда на сумму 4 млн рублей.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 24.01.17

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