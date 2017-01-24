Публикации за 24.01.17

Башню Олафа Выборгского замка в феврале закроют на реставрацию. Работы продлятся до конца года, все это время доступ туристам на объект будет закрыт, рассказал директор музея-заповедника Выборгский замок Владимир Цой.

По его словам, ориентировочно реставрация начнется 10 февраля. При этом сам Выборгский замок остается открытым для посетителей. В июне на территории Замкового острова начнется реставрация еще нескольких объектов, в том числе Дома наместника, работы продлятся до конца 2018 года.

В интервью «Интерфаксу» Цой отметил, что в 2018 году начнется реставрация арсенала, тюрьмы и основного здания музея. Коллекции музея из основного здания переместят в отреставрированные помещения, а основной корпус Выборгского замка в 2018 году будет закрыт для посетителей.

Выборгский замок был основан шведами в 1293 году во время одного из крестовых походов на Карельскую землю на небольшом острове в Финском заливе. Это единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. В 1970 году на территории Замкового острова открыт музей.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 24.01.17

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