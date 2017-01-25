В Финляндии придумали фрикадельки из червей

Публикации за 25.01.17

В Финляндии придумали способ делать фрикадельки из сверчков и мучных червей. Методом сухого фракционирования из насекомых и червей делают порошки с разными вкусами и разной грубостью помола. Так, при мелком помоле порошок будет содержать маленькие кусочки хитина и иметь ярко выраженный вкус мяса, при более крупном поломе вкус мягче.

Из насекомых при обработке также удаляют весь жир, и конечный продукт содержит до 80% белка. Изобретатели протестировали порошок, заменив им 5-18% ингредиентов фрикаделек и фалафеля. Опыт показал, что даже небольшая добавка порошка из насекомых в продукт втрое увеличивала содержание в нем белка.

Как сообщается на сайте компании-разработчика, если продукцию одобрят профильные структуры Евросоюза, в Европе может появиться новый прибыльный бизнес – разведение насекомых и червей для пищевой промышленности.

Хельсинки, Полина Николаева

Хельсинки. Другие новости 24.01.17

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