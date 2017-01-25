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Публикации за 25.01.17

В НИИ скорой помощи буйный пациент сломал нос охраннику

В НИИ скорой помощи буйный пациент сломал нос охраннику

21-летний охранник НИИ скорой помощи имени Джанелидзе оказался на больничной койке после драки с буйным пациентом. Утихомирить дебошира смогли только вызванные врачами сотрудники Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу, инцидент в НИИ скорой помощи произошел накануне днем. В госпиталь на «скорой» привезли 32-летнего мужчину. В приемном покое он принялся скандалить и оскорблять посетителей, а затем ворвался к врачам в кабинет. 21-летний охранник попытался угомонить хулигана, но не сумел, и между мужчинами началась драка. В это время врачи нажали «тревожную кнопку». За то время, пока группа задержания ехала на место, драчун сломал охраннику нос.

Сотрудники Росгвардии утихомирили буяна и отвезли в отдел полиции. Пострадавшего охранника госпитализировали сотрудники НИИ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении хулигана.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 25.01.17

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