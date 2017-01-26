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Северо-Запад

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Публикации за 26.01.17

В вильнюсском баре композитора убили зонтиком из-за слов о Путине

В вильнюсском баре композитора убили зонтиком из-за слов о Путине

Вильнюсский окружной суд Литвы начал рассмотрение уголовного дела об убийстве и избиении, произошедшем в баре «Психбарис». Расследование длилось два года. Во время драки возле бара был убит композитор Томас Добровольскис, избиты были два жителя Вильнюса. Причиной всего случившегося стал спор посетителей бара о президенте России Владимире Путине, сообщает Delfi.

В убийстве Добровольскиса обвиняют 25-летнего консультанта по юридическим вопросам Скирмантаса Янкаускаса, 23-летнего Каролиса Поцюнаса и 27-летнего Аудрюса Шалну. Непосредственно убийство, по словам обвинямых, совершил Поцюнас, ткнувший композитора зонтиком в глаз. Еще троих молодых людей обвиняют в нарушении общественного порядка – Паулюса Лещинскаса, Витяниса Матулявичюса и Эдгараса Петрушкявичюса. Все трое – студенты Вильнюсского университета.

Один из пострадавших – Миндаугас Шулинскас – рассказал, что когда он был в баре с девушкой, компания за соседним столиком позволила себе нецензурные высказывания о Путине. Шушинскас попросил молодых людей объяснить их точку зрения, сказав, что ему Путин импонирует, в итоге начался конфликт, мужчине стали угрожать избиением. Затем произошло, казалось бы, примирение – оппоненты даже пожали друг другу руки.

Однако еще через некоторое время Шулинскаса позвали на улицу, причем, по его словам, он «ничего плохого не подозревал» и думал, что его просто зовут «покурить и поговорить». На улице у бара он увидел «лежащего в луже крови Добровольскиса, а с другой стороны на земле лежал избитый мой друг Андрюс Карачюнас». Шулинскас решил вернуться в бар и вызвать полицию, но в этот момент на него напали двое мужчин и избили. Потом на место происшествия приехали полицейские. Пострадавшего композитора Добровольскиса доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось: мужчину ткнули зонтом в глаз. Причем убитый в споре даже не участвовал: в бар он зашел, когда выгуливал свою собаку. По словам пострадавшего Андреюса Карачюнаса, Добровольскис просто оказался «в плохом месте в плохое время». Он также подтвердил в суде версию своего друга, что все произошло из-за упоминания в баре имени Путина.

Вильнюс, Полина Николаева

Вильнюс. Другие новости 26.01.17

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